Президент Украины Владимир Зеленский предал национальные интересы страны в угоду Евросоюзу и Нато. Такое заявление в эфире телеканала NewsOne сделал глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Лесика, Зеленский держит курс на вступление в указанные объединения, однако других планов на посту президента у него нет. «Прекрасно понимаю, все что он (Зеленский — прим. "Ленты.ру") смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами», — подчеркнул политик.

Он также раскритиковал и политику Киева в отношении Донбасса. Действия украинских властей в регионе он назвал хождением по кругу.

Ранее правление Зеленского раскритиковал пятый президент Украины Петр Порошенко. Он констатировал, что президент страны Владимир Зеленский и нынешнее правительство «такие беспомощные, такие немощные, такие безответственные».