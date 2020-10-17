Зеленский захотел оснастить турецкие беспилотники украинскими двигателями

Владимир Зеленский на открытии совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 во Львовской области

Киев и Анкара могут запустить проект по установке украинских двигателей на турецкие беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Во время визитов на предприятия обсудили перспективные двусторонние проекты между Украиной и Турцией в области оборонной промышленности, в частности возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

Информагентство сообщает, что в рамках рабочего визита Зеленского в Турцию, делегация министерства обороны Украины посетила турецкие предприятия оборонной промышленности, в том числе Baykar Savunma, которое производит беспилотные авиационные системы.

16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией. Турецкий президент подчеркнул, что рассматривает Украину как ключевую страну, которая способна обеспечить стабильность и безопасность Турции.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.