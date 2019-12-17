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Порошенко внес залог за поставщика «кустарных» бронежилетов для армии

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко и его жена Марина внесли 19 миллионов гривен (более 50 миллионов рублей) в рамках сбора средств на выплату залога за генерала Дмитрия Марченко, которого обвиняют в поставке некачественных бронежилетов (их назвали «кустарной работой») для украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба его партии «Европейская Солидарность».

Порошенко заявил, что Марченко отказывался выходить под залог, пока его подчиненные, проходящие по этому же уголовному делу, находятся в СИЗО.

После того, как мера пресечения им была изменена, началась акция по сбору средств для Марченко. За три дня было собрано более миллиона гривен (2,6 миллиона рублей) пожертвований, остаток необходимой суммы внесли супруги Порошенко.

Ранее Государственное бюро расследований Украины опубликовало фрагменты телефонных разговоров сотрудников Министерства обороны о поставках бракованных бронежилетов. Запись разговоров руководителей одного из подразделений Минобороны, военнослужащих и технолога датированы апрелем текущего года. Имена участников записи не называются. На записи они называют бронежилеты «говном» и «кустарной работой».

Следователи уточнили, что бронежилеты «Корсар» первого и четвертого классов защиты не должны простреливаться при погружении в воду и во время осадков. Однако при проведении лабораторных испытаний изъятые в Минобороны оба вида бронежилетов не выдержали выстрелов из пистолета Макарова. Несмотря на очевидный брак, товар был принят оборонным ведомством.

Всего изъяли 11 тысяч бронежилетов. По предварительным подсчетам, действия чиновников нанесли ущерб государству в размере около 100 миллионов гривен (почти 246 миллионов рублей).

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