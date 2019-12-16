Жена Порошенко объяснила свое увольнение давлением властей

Жена экс-президента Украины Петра Порошенко Марина покидает пост председателя Украинского культурного фонда (УКФ). Об этом она сообщила в видеообращении, которое опубликовал телеканал «Эспресо».

Марина Порошенко объяснила свое решение давлением со стороны действующих властей. По ее словам, накануне на наблюдательном совете УКФ с предложением досрочно прекратить полномочия жены экс-президента выступил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Порошенко уверена, что инициатором этого шага стал офис президента Украины, поэтому своим увольнением она надеется предотвратить политическое давление на членов своей команды.

«И о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще и на политическую культуру в частности», — прокомментировала она эту ситуацию. По словам Порошенко, единственная претензия, которая может к ней возникнуть, — это ее фамилия. Однако она не намерена ее менять, поскольку носит ее уже более 30 лет и «гордится тем, что она была вписана в историю Украины». «И бороться за пост — тоже не буду. Я имею честь!» — добавила жена экс-президента.

В конце ноября Бородянский рассказал о том, что в бюджете Украины на 2020 год предусмотрено выделение 150 миллионах гривен (402,82 миллиона рублей) на возглавляемый Мариной Порошенко УКФ.

В августе стало известно, что УКФ выделил 8,9 миллиона гривен (примерно 23 миллиона рублей) на производство комедии режиссера Владимира Тихого «Котик с горящими глазами» о войне в Донбассе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



