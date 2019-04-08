Местом рождения жены Порошенко оказался город возле ядерного полигона

Жена действующего президента Украины Петра Порошенко Марина родилась не в Киеве, как указано в ее официальной биографии. Об этом сообщает «Страна.ua».

Источники издания предоставили выписку из архива МВД, согласно которому Марина Порошенко появилась на свет в закрытом казахстанском городе Семипалатинске, рядом с которым располагался полигон для испытания ядерного оружия. Взрывы производились на нем с 1949 года по 1989-й, жена президента Украины родилась в 1962 году.

«Страна.ua» выяснила, что мать Марины Порошенко Людмила Переведенцева работала на военном заводе «Арсенал» в Киеве. Авторы расследования предполагают, что в Семипалатинск она могла приехать на длительную командировку.

Жена Петра Порошенко отучилась на кардиолога Киевском мединституте и официально отказалась от карьеры после рождения сына в 1985 году. Однако в выписке из реестра МВД значится, что она после этого она числилась в «Украинском промышленно-инвестиционном концерне», принадлежащем ее мужу, и в фирме по аренде автомобилей «Мрiя-Авто», принадлежащей российско-украинской компании. Должности Марины Порошенко не указаны.

В январе 2018 года стало известно о тайном отпуске президента Украины и его семьи на Мальдивах, который обошелся почти в полмиллиона долларов. Тогда источник в украинских спецслужбах рассказал, что Порошенко и его родственники имеют так называемые документы оперативного прикрытия для обеспечения анонимности.

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