Дочери Порошенко не поступили ни в один украинский вуз

Дочери президента Украины Петра Порошенко Евгения и Александра не числятся в списках ни одного украинского вуза. На это обратила внимание интернет-газета «Страна.ua».

18-летние девушки-близнецы отучились в британском Concord College, после чего вернулись на Украину.

В пресс-службе супруги Порошенко Марины изданию пообещали раскрыть информацию о поступлении до начала учебного года. Журналисты самостоятельно изучили данные на портале Единой государственной электронной базы по вопросам образования, где можно узнать о результатах вступительных экзаменов каждого абитуриента.

Издание предполагает, что вероятнее всего Евгения и Александра пойдут по пути старшего брата Алексея и будут учиться за границей.

7 августа группа неизвестных численностью около 50 человек захватила здание университета «Украина», одного из крупнейших частных вузов страны. Как следует из заявления полиции, нападавшие имеют документы, подтверждающие право собственности на здание.

10 января стало известно, что количество высших учебных заведений на Украине с 1991 года сократилось на 27,8 процента. В учебном году 2014/2015 в стране функционировало 664 вуза, в 2015/2016 — 659, к началу учебного года 2016/2017 их осталось 657.

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