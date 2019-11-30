Украина потратит на фонд жены Порошенко 150 миллионов гривен из бюджета

Украинский министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал о заложенных в бюджете 150 миллионах гривен (402,82 миллиона рублей) на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко, передают «Украинские Новости».

Также министр рассказал, что всего в 2020 году Государственному агентству по вопросам кино выделят 800 миллионов гривен.

Бородянский выразил надежду, что «общественный вещатель» также вложит средства в производство украинских фильмов и сериалов. По его словам, за пять лет в стране не было построено системы, которая обязывала бы продюсеров возвращать затраченные Госкино деньги. Он также добавил, что в 2020 году обязательства продюсеров «будут прописаны в контракте», что позволит защитить инвесторов.

Отмечается, что с 2015 года Госкино выделило 1,6 миллиарда гривен на поддержку 224 кинолент. Однако кассовые сборы принесли 265,5 миллиона гривен, при этом продюсеры вернули государству 33,8 миллиона гривен.

В конце октября Бородянский предложил ввести ограничения на владение граждан России украинскими СМИ. Министр заявил, что Украине необходимо защищать свое информационное пространство.

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