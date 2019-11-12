Порошенко обвинили в краже 34 миллионов гривен у армии

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов обвинил пятого главу государства Петра Порошенко в краже денежных средств у армии. Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале.

По словам Портнова, Высший антикоррупционный суд отреагировал на его обращение и обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать очередное расследование против Порошенко.

Юрист обвинил бывшего президента в том, что в июле 2014 года окружение Порошенко вывело 34 миллиона гривен (88,8 миллиона рублей), принадлежавших армии, в иностранную компанию Linway Management LLP. В коррупционной схеме якобы был замешан Укрэксимбанк, принадлежащий родственнику жены Порошенко, Марине.

«Вы предпочли государственным интересам собственный карман, и мы шаг за шагом вывернем вас наизнанку», — резюмировал Портнов.

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5 ноября глава Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба отмечал, что экс-президент намеренно использует статус депутата Верховной Рады для защиты от расследований против него: «Мы не можем применить принуждение, но это до января 2020 года (тогда на Украине отменят депутатскую неприкосновенность — прим. «Ленты.ру»)», — пояснял Труба.

Всего ГБР открыло 12 уголовных дел против Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ведомство проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года.

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