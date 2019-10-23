Украинский депутат обвинил Порошенко в получении взятки в миллионы долларов

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в получении взятки в размере 150 миллионов долларов США. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Геруса, после прихода Порошенко к власти на Украине начались перебои с поставками электроэнергии. Тогда, в конце 2014 года, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разрешила импорт электричества из России.

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«Но не был бы Петр настоящим патриотом Петром, если бы и здесь не попытался украсть. Так появилась идея вставить в этот импорт кипрскую прокладку Perlisio, где бы оставалась основная маржа... Ну а потом Петр Инкогнито взял 150 миллионов долларов кэшем (наличными — прим. «Ленты.ру») и еще немного евробондами», — заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко по подозрению в его возможной служебной халатности.

18 октября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для уголовного преследования бывшего президента Украины было собрано недостаточно доказательств. Ранее в октябре также сообщалось, что руководители Генеральной прокуратуры Украины запретили сотрудникам подписывать любые ходатайства по уголовным делам бывшего президента страны.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло 12 уголовных дел, которые связаны с деятельностью Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ведомство проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. По всем уголовным делам экс-президент проходит в качестве свидетеля.

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