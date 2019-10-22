Команду Порошенко вновь обвинили в злоупотреблении властью

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала уголовное производство по факту злоупотребления властью Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и администрацией президента (АП) времен Петра Порошенко. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Следствие установило, что должностные лица НАПК, действуя по указаниям должностных лиц из АП, в течение 2017 года принимали решение об отсутствии нарушений в декларациях чиновников. Других подробностей дела не сообщается.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло 12 уголовных дел, которые связаны с деятельностью Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ведомство проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. По всем уголовным делам экс-президент проходит в качестве свидетеля.

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