Против кума Порошенко открыли еще одно уголовное дело

В отношении экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко было открыто уголовное производство со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Так, речь идет о части 1 статьи 364 УК страны («Злоупотребление властью или служебным положением»). Отмечается, что ведомство открыло дело, исполняя решение Соломенского суда Киева о необходимости расследовать деятельность экс-генпрокурора.

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1 октября против Луценко уголовное дело возбудило Государственное бюро расследований. Там его подозревают в содействии незаконному занятию игорным бизнесом.

В сентябре Окружной административный суд города Киева открыл против Луценко производство по иску бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Он просил суд «в интересах народа Украины» запретить экс-генпрокурору выезд за границу с целью не допустить его уклонения от уголовной ответственности.

Луценко является давним соратником прежнего украинского президента Петра Порошенко. У него нет юридического образования, и должность генерального прокурора он смог занять только после обновления законодательства. В феврале 2012 года Луценко был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы за совершение ряда должностных преступлений. На свободу он вышел в апреле 2013-го — его помиловал тогдашний президент Виктор Янукович. Через несколько дней после освобождения Луценко стал кумом Порошенко, в то время депутата Рады.

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