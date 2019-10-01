Против кума Порошенко возбудили уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максима Билоусенко.

Экс-генпрокурора подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействии «незаконному занятию игорным бизнесом». Уголовное дело было открыто следователями ГБР на основании заявления председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Ранее он заявил, что Луценко является акционером сети нелегальных азартных клубов и лично пообещал обратиться в правоохранительные органы.

30 сентября Луценко покинул страну, вылетев в Великобританию, предположительно из-за кризиса в связи с импичментом президента Соединенных Штатов. Пресс-секретарь бывшего генпрокурора Лариса Сарган вскоре заявила, что отъезд Луценко с Украины никак не связан со скандалом, разгоревшимся после обнародования стенограммы разговора президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Она рассказала, что Луценко уехал на полтора месяца изучать английский язык.

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Ранее в сентябре Окружной административный суд города Киева открыл против Луценко производство по иску бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Он просил суд «в интересах народа Украины» запретить экс-генпрокурору выезд за границу с целью не допустить его уклонения от уголовной ответственности.

Луценко является давним соратником прежнего украинского президента Петра Порошенко. У него нет юридического образования, и должность генерального прокурора он смог занять только после обновления законодательства. В феврале 2012 года Луценко был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы за совершение ряда должностных преступлений. На свободу он вышел в апреле 2013-го — его помиловал тогдашний президент Виктор Янукович. Через несколько дней после освобождения Луценко стал кумом Порошенко, в то время депутата Рады.

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