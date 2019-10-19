Окружение Порошенко обвинили в краже сотен миллионов долларов

Средства, конфискованные у окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, были поделены между украинскими властями при Петре Порошенко. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин со ссылкой на документы, передает РИА Новости.

По словам Кислина, изъятые деньги обещали перевести в государственный бюджет Украины, однако этого сделано не было. Вместо этого 503 миллиона долларов получил Порошенко через бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука). Еще 300 миллионов получил бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко, а 20 миллионов — бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

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Ранее Сэм Кислин также обвинил Порошенко в том, что он вывел из Украины не менее восьми миллиардов долларов. В частности, от 700 до 800 миллионов долларов было выведено через госкомпанию «Центрэнерго», заявил американский советник.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло 12 уголовных дел, которые связаны с деятельностью Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ведомство проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. По всем уголовным делам экс-президент проходит в качестве свидетеля.

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