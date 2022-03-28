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Кремль отреагировал на данные о пытках российских военных на Украине

Песков заявил, что причастные к пыткам военнослужащих РФ на Украине подлежат преследованию

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на данные о пытках российских военнослужащих на Украине. Он заявил, что причастные к этому подлежат преследованию и должны понести ответственность. Его слова передает РИА Новости.

«Мы, безусловно, видели [кадры пыток]. Эти, как и другие факты, будут проверяться (...). Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке», — заявил Песков.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения с пленными российскими военными.

По данным следствия, в интернете появились кадры, на которых пленным прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Сообщалось, что это произошло на одной из баз украинских военнослужащих в Харьковской области.

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Варвара Кошечкина
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