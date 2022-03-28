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В ООН отреагировали на данные о пытках российских военных на Украине

Представитель ООН Дюжаррик призвал Киев соблюдать Женевские конвенции о военнопленных

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел видео, на котором зафиксированы пытки над российскими военнопленными, и призвал Киев соблюдать Женевские конвенции, сообщает РИА Новости.

«Мы не видели это видео, но важно в принципе, чтобы со всеми военнопленными обращались в соответствии с Женевскими конвенциями», — призвал Дюжаррик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на данные о пытках российских военнослужащих на Украине. Он заявил, что причастные к этому подлежат преследованию и должны понести ответственность. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения с пленными российскими военными.

По данным следствия, в интернете появились кадры, на которых пленным прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Сообщалось, что это произошло на одной из баз украинских военнослужащих в Харьковской области.

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Виктория Кондратьева
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