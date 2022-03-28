Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СК расследует убийство российского военнопленного украинским националистом

Бастрыкин поручил СК РФ расследовать убийство российского военнопленного на Украине

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил расследовать убийство российского военнопленного украинским националистом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в комитете.

Как установило следствие, российского военнопленного жестоко избили, а затем убили в подъезде одного из жилых домов на территории Украины. «На видеозаписи, которая получила распространение в сети Интернет, запечатлен процесс избиения и убийства представителем националистических отрядов Украины российского военнопленного, руки которого связаны за спиной», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках уголовного расследования будут установлены и привлечены к ответственности все соучастники преступления.

Ранее Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения с пленными российскими военными. По данным следствия, в интернете появились кадры жестокого обращения националистов с пленными, которым прострелили ноги, не оказав медицинской помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Представитель Абрамовича оценил данные о симптомах отравления у олигарха
В Минобороны предупредили об угрозе дрейфа украинских мин
Военные России закрыли крымское представительство президента Украины в Херсоне
Стали известны подробности об отношениях американцев и россиян на МКС
Россиянам посоветовали избегать поездок во французский Довиль
Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору
СК расследует убийство российского военнопленного украинским националистом
США перебросят в Европу самолеты радиоэлектронной борьбы
В США рассказали о реакции союзников Вашингтона на высказывания против Путина
Россиянин во время ссоры с возлюбленной выбросил кондиционер из окна многоэтажки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.