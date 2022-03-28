СК расследует убийство российского военнопленного украинским националистом

Бастрыкин поручил СК РФ расследовать убийство российского военнопленного на Украине

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил расследовать убийство российского военнопленного украинским националистом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в комитете.

Как установило следствие, российского военнопленного жестоко избили, а затем убили в подъезде одного из жилых домов на территории Украины. «На видеозаписи, которая получила распространение в сети Интернет, запечатлен процесс избиения и убийства представителем националистических отрядов Украины российского военнопленного, руки которого связаны за спиной», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках уголовного расследования будут установлены и привлечены к ответственности все соучастники преступления.

Ранее Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения с пленными российскими военными. По данным следствия, в интернете появились кадры жестокого обращения националистов с пленными, которым прострелили ноги, не оказав медицинской помощи.