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Россия и Украина обменялись захваченными военнослужащими

Российский омбудсмен Москалькова рассказала об обмене военнослужащими с Украиной

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости рассказала, что Министерству обороны удалось добиться обмена захваченными военнослужащими с Украиной. По ее словам, обмен произошел по формуле «10 на 10».

«Минобороны России проведена огромная работа по возвращению российских удерживаемых военнослужащих к себе домой. Подтверждаю информацию об обмене 10 удерживаемых на территории Украины российских военнослужащих на 10 украинских военнослужащих. А также был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир"», — отметила омбудсмен.

Также она заявила, что работа по дальнейшим контактам с Киевом продолжается. Москалькова подчеркнула, что тщательно рассматривает все поступающие к ней обращения граждан.

Ранее стало известно, что силовики Донецкой народной республики (ДНР) под Мариуполем обезвредили украинскую диверсионно-разведывательную группу в составе семи человек. Украинская разведгруппа выбралась из города на полицейской машине, однако на повороте Мариуполь — Мангуш их остановило подразделение «Циклон» МВД ДНР. Отмечается, что в ходе задержания двое диверсантов получили ранения.

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Марина Совина
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