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Под Мариуполем обезвредили диверсионную группу

Силовики ДНР задержали украинскую диверсионную группу под Мариуполем

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Силовики Донецкой народной республики (ДНР) под Мариуполем обезвредили украинскую диверсионно-разведывательную группу в составе семи человек, сообщает РИА Новости.

Разведгруппа Украины выбралась из города на полицейской машине, однако на повороте Мариуполь — Мангуш их остановило подразделение «Циклон» МВД ДНР. По имеющимся данным, в ходе задержания двое диверсантов получили ранения. Сообщается также, что диверсионная группа не успела оказать какого-либо сопротивления МВД ДНР.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский рассказал «Ленте.ру», что бои за Мариуполь напоминают затягивание удавки. Он пояснил, что на некоторых направлениях объединенные войска ДНР и России «вгрызлись» в оборону украинской армии, где-то «спокойно и планомерно затягивают удавку» и понемногу двигаются вперед.

24 февраля президент России объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Он объяснил, что так Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

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Алина Гончарова
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