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В ДНР бои за Мариуполь назвали затягиванием удавки

Командир батальона «Восток» Ходаковский назвал бои за Мариуполь затягиванием удавки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бои за Мариуполь напоминают затягивание удавки. Об этом заявил в комментарии корреспонденту «Ленты.ру» командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.

Ходаковский назвал происходящее вокруг города в последние две недели «сжатием в кольцо». Он утверждает, что на некоторых направлениях объединенные войска ДНР и России «вгрызлись» в оборону украинской армии, где-то «спокойно и планомерно затягивают удавку» и понемногу двигаются вперед, взломав первую линию обороны.

«Мы риски тоже понимаем, не идиоты. Поэтому используем такую тактику, которая не позволяла бы нас затаскивать в огневые "мешки", разбивать с преобладающих высот. Концентрация сил у них достаточно высокая, никто не говорит, что они не умеют воевать», — заявил Ходаковский.

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По его словам, группировка в левобережных районах практически окружена, въезд и выезд из города контролируют Россия и ДНР. «Но Мариуполь — это не маленький город. И несмотря на все попытки эвакуировать население там все еще находится огромное число людей, и в центре, и на окраинах. Это очень осложняет нам задачу», — добавил Ходаковский.

Командир «Востока» также обвинил Вооруженные силы Украины и батальон «Азов» в использовании гражданского населения в Мариуполе в качестве живого щита.

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Алевтина Запольская
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