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В ДНР обвинили украинские войска в использовании живого щита

Командир «Востока» обвинил Украину в использовании мариупольцев в качестве живого щита

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и батальона «Азов» используют гражданское население в Мариуполе в качестве живого щита. Об этом в комментарии корреспонденту «Ленты.ру» рассказалкомандир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.

«Надо понимать, что это ведь не когда они, к примеру, ведут перед собой гражданское население и стреляют из-за их спин, нет. Просто население не выпускают из города. Представьте себе многоэтажку, и в ее подвале гражданские, которые там прячутся. Противник мог бы проявить гуманизм и дать мирному населению покинуть эти подвалы», — сказал Ходаковский.

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Он обвинил командование гарнизона Мариуполя в том, что оно понимает, что в зоне прямого огневого контакта гражданские лица находятся в опасности.

Выбор вооружения в каждом конкретном случае зависит от информированности о наличии в подвалах мирных жителей, сказал Ходаковский. «Но противник не оставляет выбора. Они же ведут по нам огонь, сидя на головах гражданского населения. Нам приходится реагировать», — утверждает он.

22 марта первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что российские войска и подразделения Народной милиции взяли под контроль почти половину площади Мариуполя.

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Алевтина Запольская
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