Мединский сообщил об обещании Киева наказать пытавших российских военных

Мединский заявил, что Украина пообещала наказать пытавших российских военных в плену

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Украины пообещали принять самые жесткие меры в отношении тех, кто пытал российских военных в плену. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения с пленными российскими военными. На Украине также распорядились начать расследование произошедшего. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в разговоре с журналистом Марком Фейгиным заявил, что такое поведение абсолютно неприемлемо.

По данным следствия, в интернете появились кадры, на которых пленным прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Сообщалось, что это произошло на одной из баз украинских военнослужащих в Харьковской области.