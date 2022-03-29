Россия сократит военную активность под Киевом и Черниговом

Минобороны России решило кардинально сократить военную активность под Киевом и Черниговом

Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость, принято решение в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», — сказал замглавы Минобороны Александр Фомин. По его словам, российская сторона исходить из того, что Киев примет соответствующие решения и создаст условия для дальнейшей нормальной работы.

По итогам переговоров с украинской делегацией в Стамбуле Фомин также призвал Киев строго соблюдать Женевские конвенции и исключить пытки российских военнопленных.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что армии Украины был нанесен существенный урон, что позволяет сосредоточиться на достижении главной цели — освобождении Донбасса. Он также подчеркнул, что российские вооруженные силу продолжат специальную операцию на Украине до достижения поставленных целей.