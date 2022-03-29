Шойгу заявил о существенном уроне армии Украины

Министр обороны Шойгу заявил о нанесении существенного урона армии Украины

Армии Украины был нанесен существенный урон, что позволяет сосредоточиться на достижении главной цели — освобождении Донбасса. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал Шойгу.

Он также подчеркнул, что российские вооруженные силу продолжат специальную операцию на Украине до достижения поставленных целей.

Ранее, 24 марта, Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину и членам Совета безопасности о ходе специальной военной операции на Украине, гуманитарной помощи и восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях. На совещании также затрагивалась антисанкционная тематика. Также там обсуждалась «медлительность украинской стороны» на переговорах.