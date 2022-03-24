Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе спецоперации на Украине

Песков заявил, что Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе спецоперации на Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину и членам Совета безопасности о ходе специальной военной операции на Украине, гуманитарной помощи и восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

На совещании также присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и член Совбеза Сергей Иванов, рассказал представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, на совещании затрагивалась антисанкционная тематика.