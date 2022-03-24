Песков объяснил долгое отсутствие Шойгу на публике

Песков заявил, что у министра обороны Шойгу сейчас нет времени для медийной активности

Министр обороны России Сергей Шойгу не проводит публичные мероприятия, потому что у него много забот. Таким образом прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем у министра представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«У министра обороны в данный момент много забот, сейчас не время для медийной активности. Это вполне понятно», — объяснил Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о проблемах со здоровьем у министра, Песков посоветовал не слушать СМИ и обратиться с этим вопросом в Минобороны.

Ранее в СМИ обратили внимание, что Шойгу долгое время — с 11 марта — не появляется в публичном пространстве. Неподтвержденные источники заявляли, что у министра могут быть проблемы с сердцем. Комментарии Минобороны по этому поводу не поступали.

Министр обороны 11 марта обсудил ситуацию на Украине с турецким коллегой Хулуси Акаром. Особое внимание в беседе они уделили вопросу эвакуации с Украины турецких граждан через гуманитарные коридоры, отметили в Минобороны России.