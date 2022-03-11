Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Турции

Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции эвакуацию с Украины турецких граждан

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Особое внимание в беседе они уделили вопросу эвакуации с Украины турецких граждан через гуманитарные коридоры, отметили в Минобороны России.

Шойгу и Акар также затрагивали текущую ситуацию на Украине и в Ближневосточном регионе. Подчеркивается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Предыдущий разговор двух глав оборонных ведомств состоялся 1 марта.

В ходе разговора турецкий министр заявил о необходимости прекращения огня, а также заверил, что Анкара продолжит прилагать усилия, направленные на воцарение мира в регионе и доставку гуманитарной помощи.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.