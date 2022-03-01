Министр обороны Турции созвонился с Шойгу

Министр обороны Турции Хулуси Акар созвонился с российским коллегой Сергеем Шойгу и обсудил с ним ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе разговора состоялся обмен мнениями по ситуации на Украине. Также руководители военных ведомств обсудили текущую ситуацию в Ближневосточном регионе», — отметили в пресс-службе.

Согласно данным Reuters, в ходе разговора турецкий министр заявил о необходимости прекращения огня, а также заверил, что Анкара продолжит прилагать усилия, направленные на воцарение мира в регионе и доставку гуманитарной помощи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал свою позицию по конфликту на Украине и заявил о готовности всячески помогать урегулированию ситуации в Европе.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.