Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Министр обороны Турции созвонился с Шойгу

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар обсудил с Шойгу ситуацию на Украине

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны Турции Хулуси Акар созвонился с российским коллегой Сергеем Шойгу и обсудил с ним ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе разговора состоялся обмен мнениями по ситуации на Украине. Также руководители военных ведомств обсудили текущую ситуацию в Ближневосточном регионе», — отметили в пресс-службе.

Согласно данным Reuters, в ходе разговора турецкий министр заявил о необходимости прекращения огня, а также заверил, что Анкара продолжит прилагать усилия, направленные на воцарение мира в регионе и доставку гуманитарной помощи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал свою позицию по конфликту на Украине и заявил о готовности всячески помогать урегулированию ситуации в Европе.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взрыве на телевышке Киева
В Совфеде предупредили Финляндию о последствиях вступления в НАТО
Актер сериала «Тайны следствия» попытался ограбить банк
Раскрыта новая схема мошенничества с упоминанием SWIFT
Россиянам посоветовали запастись наличными при поездках за границу
В России захотели поставить памятник архивной крысе
В ООН насчитали миллионы покинувших Украину людей
Мексика отказалась присоединяться к санкциям против России
Мосгорсуд сообщил число арестованных на несанкционированных митингах
Выделение триллиона рублей на акции российских компаний объяснили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.