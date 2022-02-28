Эрдоган высказал свою позицию по конфликту на Украине

Белорусский президент Александр Лукашенко обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом конфликт на Украине, передает белорусское агентство Sputnik.

Турецкий лидер высказал свою позицию по конфликту на Украине. Он заявил о готовности всячески помогать урегулированию ситуации в Европе. Главы государств созвонились в понедельник, 28 февраля. «Главной темой разговора стали события в центре Европы и в связи с этим вопросы войны и мира», — говорится в сообщении. Политики также коснулись российско-украинских переговоров. Эрдоган рассказал Лукашенко о готовности способствовать мирному урегулированию конфликта.

Ранее Эрдоган поддержал действия Украины по защите своей территориальной целостности.

В феврале Донецкая и Луганская народная республики пожаловались на геноцид на востоке Украины. 24 февраля российский президент Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.