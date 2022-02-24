Эрдоган поддержал действия Украины по защите своей территориальной целостности
Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал действия Украины по защите своей территориальной целостности. Об этом сообщает ТАСС.
«Турция поддерживает борьбу Украины по защите территориальной целостности, и об этом я заявил сегодня в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Турция вновь призывает Россию и Украину решить все противоречия путем диалога в рамках Минских соглашений, — заявил глава государства во время своего выступления в Анкаре. — Турция готова приложить необходимые усилия для обеспечения безопасности турецких граждан, крымских татар и всех, кто живет на Украине».
24 февраля президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор после объявления о начале российской специальной военной операции в Донбассе.
Ранее президент Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. Глава государства также обратился к внешним враждебным силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.