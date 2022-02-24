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Эрдоган поддержал действия Украины по защите своей территориальной целостности

Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал действия Украины в конфликте с Россией

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал действия Украины по защите своей территориальной целостности. Об этом сообщает ТАСС.

«Турция поддерживает борьбу Украины по защите территориальной целостности, и об этом я заявил сегодня в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Турция вновь призывает Россию и Украину решить все противоречия путем диалога в рамках Минских соглашений, — заявил глава государства во время своего выступления в Анкаре. — Турция готова приложить необходимые усилия для обеспечения безопасности турецких граждан, крымских татар и всех, кто живет на Украине».

24 февраля президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор после объявления о начале российской специальной военной операции в Донбассе.

Ранее президент Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. Глава государства также обратился к внешним враждебным силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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