Стало известно о разговоре Путина и Эрдогана после начала операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор после объявления о начале российской специальной военной операции в Донбассе. Об этом сообщает телеканал A Haber.\

Предыдущий разговор двух глав государств состоялся 23 февраля. «Лидеры обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Реджеп Тайип Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет», — говорится в официальном заявлении Кремля.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

