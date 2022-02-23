В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону. Подробности разговора приводит сайт Кремля.

«Лидеры обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Реджеп Тайип Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет», — говорится в официальном заявлении.

В ходе переговоров была также затронута тема выработки долгосрочных гарантий безопасности России. Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и стран НАТО, которая, по словам российского лидера, «свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования».

Кроме того, лидеры стран договорились о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе разговора понадеялся на скорейший приезд Путина для переговоров. Российский президент приглашен в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня.