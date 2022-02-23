Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону. Подробности разговора приводит сайт Кремля.

«Лидеры обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Реджеп Тайип Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет», — говорится в официальном заявлении.

В ходе переговоров была также затронута тема выработки долгосрочных гарантий безопасности России. Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и стран НАТО, которая, по словам российского лидера, «свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования».

Кроме того, лидеры стран договорились о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе разговора понадеялся на скорейший приезд Путина для переговоров. Российский президент приглашен в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Союзник «Газпрома» в Германии отказался от поддержки «Северного потока-2»
Милонов призвал похоронить Ленина и сравнил его с занозой в сердце Москвы
Курс доллара превысил 81 рубль
В Госдуме заявили о нежелании депутатов заниматься шопингом в Милане
Зеленский предложил ввести на Украине режим ЧП на 30 суток
Глава Евросовета созвал экстренный саммит ЕС по Украине
Москва возглавила рейтинг городов России с самыми дорогими интим-услугами
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана
На Украине заявили о кибератаке на государственные сайты
Туктамышева впервые оценила непопадание в состав сборной России на Олимпиаду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.