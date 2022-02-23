Эрдоган понадеялся на скорейший приезд Путина для переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным понадеялся на скорейший приезд последнего для переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«В телефонном разговоре президент Эрдоган заявил, что ожидает, что президент России Путин как можно скорее посетит Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня», — говориться в заявлении канцелярии турецкого лидера.

22 февраля сообщалось, что Эрдоган досрочно отменил поездку по Африке из-за украинского кризиса. Политик решил вернуться в Анкару для участия в онлайн-саммите НАТО.

Ранее президент Турции осудил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. Политик призвал стороны «не нарушать международное право и сохранять здравомыслие».