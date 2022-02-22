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Эрдоган осудил признание ДНР и ЛНР

Президент Турции Эрдоган осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. Цитату приводит агентство Anadolu.

Политик призвал стороны «не нарушать международное право и сохранять здравомыслие».

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

«Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми (...) не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно», — отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», однако эти попытки оказались тщетны, поскольку «суть самого режима» на Украине не меняется.

Елизавета Наумова
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