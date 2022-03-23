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Россия снизит добычу нефти

Российские НПЗ снизили объемы переработки нефти в марте

Фото: Валерий Лукьянов / Globallookpress.com

За первую половину марта российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) снизили объемы переработки нефти на шесть процентов (до 742,5 тысячи тонн в сутки), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты «Петромаркета». Это скажется и на добыче сырья, считают эксперты.

Такая тенденция связана с трудностями в организации экспорта нефтепродуктов в направлении Европы и Северной Америки, а также с началом ремонта на некоторых заводах. Проблемы со сбытом нефтепродуктов и нефти у российских производителей появились в конце февраля из-за ситуации на Украине.

Brent от TradingView

В результате в первой половине марта некоторые установки первичной переработки нефти находились в технологическом простое. В марте среднесуточный объем нефтепереработки в России может упасть сильнее, полагают эксперт. В Argus Consulting прогнозируют, что страна снизит добычу нефти (без учета газового конденсата) с апреля до 8,8 миллиона баррелей в сутки против 9,6 миллиона в среднем в прошлом году.

Более низкий рост потребления позволит сбалансировать рынок в условиях потери части российской нефти, этому также призвано поспособствовать высвобождение сырья из стратегических резервов, считают аналитики.

При маловероятном сценарии, который подразумевает отказ от российской нефти, ее цена может вырасти до 300 долларов за баррель, допустил ранее вице-премьер Александр Новак.

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Платон Щукин
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