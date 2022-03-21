Ценам на нефть допустили рост до 300 долларов

Вице-премьер Новак допустил рост нефти до 300 долларов

При маловероятном сценарии, который подразумевает отказ от российской нефти, ее цена может вырасти до 300 долларов за баррель. Такой рост стоимости допустил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Также Новак указал, что при отказе Запада от нефти, Россия намерена диверсифицировать ее поставки, указывает РИА Новости. «Компании уже этим занимаются и пристроить смогут», — прокомментировал вице-премьер.

Новак сказал, что решение США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов незначительно повлияло на Москву. «Это нас в меньшей степени коснулось, потому что мы туда очень мало поставляли... Что касается США, мы поставляли туда 3 процента всего своего экспорта по нефти и 7 процентов — по нефтепродуктам», — пояснил он.

Ранее стало известно, что индийские нефтекомпании хотят купить российскую нефть марки Urals по выгодным ценам, несмотря на критику в свой адрес. В частности, индийская Hindustan Petroleum Corp. недавно приобрела два миллиона баррелей российской нефти с поставкой в ​​июне. Другие нефтеперерабатывающие компании (Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и Bharat Petroleum Corp.) тоже стремятся купить Urals по низким ценам.