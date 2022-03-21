Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Ценам на нефть допустили рост до 300 долларов

Вице-премьер Новак допустил рост нефти до 300 долларов
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

При маловероятном сценарии, который подразумевает отказ от российской нефти, ее цена может вырасти до 300 долларов за баррель. Такой рост стоимости допустил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Также Новак указал, что при отказе Запада от нефти, Россия намерена диверсифицировать ее поставки, указывает РИА Новости. «Компании уже этим занимаются и пристроить смогут», — прокомментировал вице-премьер.

Brent от TradingView

Новак сказал, что решение США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов незначительно повлияло на Москву. «Это нас в меньшей степени коснулось, потому что мы туда очень мало поставляли... Что касается США, мы поставляли туда 3 процента всего своего экспорта по нефти и 7 процентов — по нефтепродуктам», — пояснил он.

Ранее стало известно, что индийские нефтекомпании хотят купить российскую нефть марки Urals по выгодным ценам, несмотря на критику в свой адрес. В частности, индийская Hindustan Petroleum Corp. недавно приобрела два миллиона баррелей российской нефти с поставкой в ​​июне. Другие нефтеперерабатывающие компании (Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и Bharat Petroleum Corp.) тоже стремятся купить Urals по низким ценам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В мигрантах увидели угрозу национальной безопасности России
На бульваре в центре Москвы заметили гуляющую свинью
Российские мусульмане примут фетву о «Многоженстве в условиях РФ»
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам
Володин призвал Конгресс США объявить импичмент Байдену
Осужденный блогер Бил проведет в колонии полгода и выйдет на свободу
Крупнейшая итальянская энергокомпания покинет российский рынок
Обломки немецкого корабля времен Первой мировой обнаружили на пляже после шторма
В Германии заявили о неготовности сменить позицию по поставкам российской нефти
Экономист описал будущее рубля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.