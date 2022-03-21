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Оценено влияние отказа США от российской нефти

Вице-премьер Александр Новак назвал влияние отказа США от российской нефти незначительным

Фото: Shutterstock

Решение США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов незначительно повлияло на Москву. Такую оценку ситуации дал вице-премьер Александр Новак, сообщает РИА Новости.

Чиновник назвал объемы поставок в США и Британию небольшими. «Что касается США, мы поставляли туда три процента всего своего экспорта по нефти и семь процентов по нефтепродуктам», — заявил Новак.

Вице-премьер рассказал, что добыча нефти и газа в стране происходит в полном объеме, несмотря на санкции, и отметил, что результаты за январь и февраль были выше прошлогодних. По словам Новака, Россия продолжает обеспечивать экспорт энергоресурсов, в том числе газа, СПГ, нефти и нефтепродуктов.

«Я не скажу, что все просто. Тем не менее, наши компании и мы ситуацию мониторим и в ручном режиме с ними работаем», — заявил вице-премьер и добавил, что страна столкнулась с новыми вызовами, однако правительство уже решает появившиеся проблемы. Трудности связаны с нарушением логистических цепочек, страхованием судов, транспортирующих товары, а также с вопросами финансирования и оплаты.

Ранее в марте сообщалось, что страны Евросоюза тоже обсуждают возможность отказа от российской нефти. В рамках пятого пакета санкций Европа может ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. По словам источника, на таком решении настаивают страны Балтии, в том числе Литва.

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Платон Щукин
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