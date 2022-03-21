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В США допустили расширение санкций против России

CBS: чиновник Белого дома Сингх допустил расширение санкций США против России
Далип Сингх

Далип Сингх. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх допустил, что США могут ввести расширить санкции против России, затронув больше банков и секторов экономики, связанных с энергоносителями. Об этом он заявил в беседе с CBS.

Мы можем расширить наши санкции. Принять [дополнительные ограничительные] меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, [но] применить их в отношении большего количества целей. <...> Больше банков, больше секторов, которых мы еще не касались

Далип Сингхзамдиректора Национального экономического совета Белого дома

По словам Сингха, рестрикции могут коснуться «стратегически важных направлений российской экономики». Он пояснил, что речь идет в основном о нефте и газе, «но есть и другие сектора». При этом представитель американской администрации отказался конкретизировать, о каких сферах идет речь, предположив лишь, что президент России Владимир Путин «знает, о чем речь».

Последствия санкций

В том же интервью чиновник Белого дома рассказал, что в Вашингтоне прогнозируют сокращение российской экономики из-за западных санкций в лучшем случае в два раза. При этом он отметил, что в США «не гордятся страданиями российского народа».

Говоря об отмене американских санкций, Сингх был категоричным. Он заявил, что первое, что Россия должна сделать для этого, — остановить спецоперацию на Украине. По его словам, в настоящее время Вашингтон «и близко не подошел к этому моменту». Сингх также напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявлял о необходимости остановить конфликт для прекращения экономической изоляции России.

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Предупреждение для Китая

Сингх также напомнил, что Вашингтон предупреждал Пекин о последствиях в случае поддержки Москвы в связи с проводимой спецоперацией на Украине. В этом случае против Китая могут быть введены санкции, заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Однако, по его словам, Соединенные Штаты не станут публично раскрывать, какие последствия могут ждать Китай.

18 марта президент США Джо Байден провел двухчасовой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого политики обсудили в том числе и ситуацию на Украине. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, «Байден ясно дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России». Он указал, что Байден не выдвигал никаких конкретных требований, а лишь изложил китайскому коллеге свое видение ситуации и важные пункты, а также обозначил последствия тех или иных действий.

Посол КНР в США Цинь Ган позже заявлял, что Пекин не оказывает Москве военную помощь. Он отметил, что Китай остается на стороне мира и призывает к прекращению огня. При этом дипломат напомнил, что во второй день российской военной операции председатель КНР Си Цзиньпин просил президента России Владимира Путина «подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной».

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Пятый пакет санкций

По данным Reuters, страны Евросоюза работают над пятым пакетом антироссийских санкций, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.

Источник агентства — высокопоставленный европейский дипломат — уточнил, что страны Европы должны вводить эмбарго на поставки нефти из России. На этом настаивают страны Балтии, включая Литву, а Германия предостерегает от поспешных действия, поскольку цены на энергоносители и так высоки. Эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия», добавил он.

О возможности введения новых санкций против России говорил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Согласно его заявлению, что Европейский совет может принять новый пакет санкций, по которому ЕС установит торговую блокаду с Россией. По мнению польского премьера, такие меры должны включать «запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями».

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«Коллективная боль для всех»

Как считает президент торгово-экономического совета США — Куба Джон Кавулич, санкции против России являются «коллективной болью для всех» сторон. Он пояснил, что санкции выжимают все соки в первую очередь из тех, кто их применяет, а не из тех, против кого они вводятся. Кавулич также сравнил антироссийские ограничения с рестрикциями, под которыми живет Куба.

Санкции против России являются гораздо более всеобъемлющими, чем санкции против Кубы. Основное отличие сегодня заключается в том, что у Российской Федерации имеется более глубокий "резервуар" для поглощения санкций и она не страдает от наличия коммерческих, экономических и политических ограничений, которые тормозят процветание правительства, контролируемого Коммунистической партией, не желающей поддерживать устойчивый частный сектор

Джон КавуличПрезидент торгово-экономического совета США — Куба

При этом, по его словам, Запад не будет снимать ограничения против Москвы даже после окончания спецоперации на Украине. Кавулич предположил, что замороженные валютные счета России вряд ли когда-то ей вернутся, поскольку, скорее всего, будут отданы Украине и соседним странам, принявшим украинских беженцев.

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Марина Совина
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