Белый дом предрек российской экономике сокращение вдвое из-за санкций

Белый дом сообщил, что прогнозирует сокращение экономики России вдвое из-за санкций Запада

США прогнозируют, что экономика России сократится в два раза из-за западных санкций. Об этом сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, передает РИА Новости.

При этом представитель администрации не уточнил, какие последствия ждут Китай за попытку России обойти санкции.

В Белом доме также заявили о готовности расширить санкции против России, затронув больше банков и секторов экономики, связанных с энергоносителями. «В основном речь идет о нефти и газе, но есть и другие сектора. Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что [президент РФ Владимир] Путин знает, о чем речь», — сказал Сингх.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о полном сокрушении российской экономики Соединенными Штатами. Ее слова прозвучали на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС. По ее словам, это произошло путем введения экономических санкций из-за ситуации на Украине. Псаки добавила, что США предоставили Украине военную и гуманитарную помощь, поэтому они могут сопротивляться «намного дольше, чем рассчитывало руководство» РФ.