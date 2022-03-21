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США заявили о готовности расширить санкции против России

США могут расширить санкции против РФ, затронув стратегически важные направления экономики

Фото: Denis Balibouse / Reuters

США заявили о готовности расширить санкции против России, затронув больше банков и секторов экономики, связанных с энергоносителями. Об этом сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в беседе с CBS.

«Мы можем расширить наши санкции. Принять [дополнительные ограничительные] меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, [но] применить их в отношении большего количества целей. <...> Больше банков, больше секторов, которых мы еще не касались», — заявил он.

По его словам, санкции могут коснуться «стратегически важных направлений российской экономики». «В основном речь идет о нефти и газе, но есть и другие сектора. Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что [президент РФ Владимир] Путин знает, о чем речь», — сказал он.

Ранее в марте российское руководство осудило западные санкции, а президент России Владимир Путин заявил, что они бьют также по самим американцам и европейцам и наносят серьезный удар всей мировой экономике. При этом Соединенные Штаты заявили, что не станут сдерживаться и готовы ввести новые меры против Москвы.

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Марина Совина
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