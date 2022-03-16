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Путин заявил о серьезном ударе по мировой экономике из-за санкций

Владимир Путин: санкции Запада в отношении России бьют по самим европейцам и американцам

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции в отношении Москвы нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Его слова цитирует ТАСС.

«В качестве оружия они избрали и экономические, финансовые, торговые и другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком», — высказался Путин.

Он также призвал Запад «не перекладывать с больной головы на здоровую», обвиняя в экономических проблемах Россию.

Также 16 марта Путин заявил, что, заморозив российские золотовалютные резервы, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Москвой.

Ранее президент России подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».

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Антон Похиляк
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