Путин объявил о дефолте США и ЕС перед Россией

Путин заявил, что заморозка российских резервов США и ЕС означает их дефолт перед РФ

Заморозив российские золотовалютные резервы, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Москвой, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов страны. Его слова передает ТАСС.

«Нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью, так называемых первоклассных активов. По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией», — подчеркнул президент. Ранее с аналогичным заявлением выступил министр финансов России Антон Силуанов, напомнив, что Запад заблокировал около половины золотовалютных резервов Банка России.

Глава Минфина также рассказал, что Россия собирается исполнять обязательства по своему госдолгу, номинированному в иностранной валюте, выплатами в рублях. По словам Силуанова, конвертация российской валюты кредиторами приведет к разморозке активов ЦБ. «Долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов, именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте», — заявил он. Министр подчеркнул, что возможность выполнить обязательства по государственному долгу в иностранной валюте не зависит от России, а сами средства для выплат у страны есть.

Международное агентство Fitch заявило, что если Россия решит выплатить в рублях проценты по долларовым облигациям, это действие будет означать дефолт по истечении 30 дней. Погашение должно состояться 16 марта, стране предстоит выплатить 117 миллионов долларов, согласно первоначальным условиям. Инвесторы, опрошенные Reuters, согласились, что Россия оказалась на пороге дефолта из-за международных санкций и ограничения платежей — впервые со времен Октябрьской революции.