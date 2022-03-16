Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Fitch предупредил о дефолте России при одном условии

Fitch понизит рейтинг РФ до дефолтного уровня при погашении долларовых облигаций в рублях

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Выплата Россией процентов по долларовым облигациям в рублях будет означать дефолт по истечении 30 дней, предупредило международное агентство Fitch.

Речь идет об одном погашении, которое РФ должна осуществить 16 марта. Тогда Fitch понизило бы рейтинг страны до уровня, который указывает на начало дефолта, при условии, что до конца льготного периода купонные выплаты не будут проведены в американской валюте, как это было обозначено в изначальных условиях.

Аналогичная ситуация и с купонными выплатами. Пока оплату получили только резиденты, но не иностранные инвесторы. Если это не изменится в течение 30 дней с даты оплаты (2 марта), то это тоже будет означать дефолт, отметили в Fitch.

Возможность выполнить обязательства по госдолгу в иностранной валюте не зависит от России, а сами средства у страны есть, сказал ранее глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, США должны разъяснить, можно ли рассчитаться с российских валютных счетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал повысить пенсии и соцвыплаты
В Москве проиндексируют социальные льготы
Собянин пообещал продолжить строительство дорог и метро в Москве
«Аэрофлот» разрешил пассажирам летать без масок
Россиянина арестовали за нарисованную на плакате с буквой Z свастику
Путин заявил о серьезном ударе по мировой экономике из-за санкций
Назвавший Рогозина «Димоном» астронавт рассказал о ненависти к русским в США
Путин отреагировал на удар украинской ракетой по центру Донецка
Путин подписал указ об обеспечении экономической стабильности
Путин объявил о дефолте США и ЕС перед Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.