Fitch предупредил о дефолте России при одном условии

Fitch понизит рейтинг РФ до дефолтного уровня при погашении долларовых облигаций в рублях

Выплата Россией процентов по долларовым облигациям в рублях будет означать дефолт по истечении 30 дней, предупредило международное агентство Fitch.

Речь идет об одном погашении, которое РФ должна осуществить 16 марта. Тогда Fitch понизило бы рейтинг страны до уровня, который указывает на начало дефолта, при условии, что до конца льготного периода купонные выплаты не будут проведены в американской валюте, как это было обозначено в изначальных условиях.

Аналогичная ситуация и с купонными выплатами. Пока оплату получили только резиденты, но не иностранные инвесторы. Если это не изменится в течение 30 дней с даты оплаты (2 марта), то это тоже будет означать дефолт, отметили в Fitch.

Возможность выполнить обязательства по госдолгу в иностранной валюте не зависит от России, а сами средства у страны есть, сказал ранее глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, США должны разъяснить, можно ли рассчитаться с российских валютных счетов.