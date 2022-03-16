Аналитики оценили риски дефолта по госдолгу России

Аналитики привели три сценария развития событий в связи с возможностью дефолта в России

Международные санкции и ограничения платежей создали для России риски международного дефолта — впервые со времен Октябрьской революции, уверены международные инвесторы. Их анализ ситуации на рынке приводит Reuters.

16 марта истекает срок оплаты 117 миллионов долларов процентов по двум выпускам облигаций 2013 года, номинированным в долларах. Однако из-за заморозки долларовых активов Центрального Банка, Россия не может выполнить платежные обязательства по госдолгу, если же выплату произвести в рублях — дефолт, по словам аналитиков, неизбежен.

Инвесторы привели три возможных варианта развития событий. Первый подразумевает, что России все-таки удастся произвести выплаты по долларовым облигациям, в этом случае дефолт стране не грозит. Второй сценарий — предоставление России экстренного льготного периода в 30 дней, в который она может успеть выполнить долговые обязательства.

«Мы не узнаем, грозит России дефолт или нет, до 15 апреля», — подчеркнул Управляющий активами Pictet на развивающихся рынках Гвидо Чаморро.

Возможен и третий вариант: заплатить по долговым обязательствам в национальной валюте — рублевых активов достаточно для покрытия долга, однако юридически это невозможно: по условиям размещения Москва обязана заплатить по облигациям в долларах.

«Рынок ожидает, что Россия не будет производить выплату», — заявил глава отдела долга развивающихся рынков в Aegon Asset Management Джефф Гриллс.

14 марта министр финансов Антон Силуанов опроверг неспособность России рассчитаться по госдолгу, заявив, что в бюджете имеется необходимый запас средств. «Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств», — отметил Силуанов.

16 марта он уточнил, что развитие ситуации будет зависеть не от Москвы. По словам Силуанова, США должны разъяснить, можно ли рассчитаться с российских валютных счетов: необходимые деньги на них у России есть. Напомнил министр и о возможности рублевых расчетов.