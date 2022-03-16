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Путин подписал указ об обеспечении экономической стабильности

Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической стабильности и защиты населения

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В документе говорится, что высшим должностным лицам субъектов РФ необходимо с учетом географических особенностей принять меры по обеспечению социально-экономической стабильности. В том числе принять дополнительные меры адресной поддержки различных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сохранить доступность социальных услуг, обеспечить бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения.

Также, согласно указу, им следует проводить оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, принимать дополнительные меры для устранения повышенного спроса на отдельные виды товаров и услуг. Кроме того, нужно отслеживать ситуацию на рынке труда и реализацию мер проактивной поддержки занятости населения .

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Варвара Кошечкина
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