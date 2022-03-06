Путин подписал указ о конфискации незаконных средств чиновников

Президент России Владимир Путин подписал закон взыскании денег с банковских счетов чиновников в том случае, если сумма поступлений превышает доход за три года. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает РИА Новости.

По этому закону банковские счета госслужащих, а также членов их семей, включая несовершеннолетних детей, будут проверяться прокуратурой. Если выяснится, что поступления на них превышают общий доход чиновника и его родственников за три года более, чем на 10 тысяч рублей, в суд поступит иск о принудительном изъятии этих средств в бюджет.

Чтобы не лишиться денег, чиновник должен будет доказать законность их появления на счете. Во время проверки данных сотрудники прокуратуры смогут беседовать с самим должностным лицом, а также направлять запросы в госорганы, банки, кредитные организации и в ведомства, отвечающие за регистрацию недвижимости.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об ужесточении наказания для педофилов и их сообщников.