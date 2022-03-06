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Путин подписал закон об ужесточении наказания для педофилов

Президент России Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от педофилов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В России ужесточили наказание для педофилов и их сообщников. Новый закон в воскресенье, 6 марта, подписал президент России Владимир Путин, сообщается на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Усиливаются, таким образом, меры по защите несовершеннолетних до 14 лет от насилия. В частности, вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, которые занимаются якобы защитой детей или проживают и работают вместе с ними.

Кроме того, ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений, совершенных против детей. За такие действия будут лишать свободы до одного года.

В стране ужесточается уголовная ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера при использовании интернета или СМИ. Также вводятся дополнительные меры против лиц, которые ранее уже были судимы за подобные преступления. За такие действия наказанием станет лишение свободы на срок до шести лет. При этом человека лишат возможности занимать различные посты и заниматься определенной деятельностью сроком до десяти лет.

В феврале депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов и их сообщников. В январе президент России подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

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Варвара Кошечкина
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