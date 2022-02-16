Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Госдума ужесточила наказание для педофилов и их сообщников

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки, ужесточающие наказание для педофилов

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов и их сообщников. Об этом сообщается на думском сайте.

Согласно документу, ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В таких случаях наказание будет составлять до одного года лишения свободы. Помимо этого, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности лиц до 18 лет с использованием интернета — наказание составит до шести лет лишения свободы.

Вместе с тем принято решение ввести отягчающие обстоятельства, если преступление совершено человеком, который проживает с ребенком, несет ответственность за содержание и защиту интересов несовершеннолетнего или работает в сферах образования и воспитания лиц до 18 лет.

«Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

28 января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Такое наказание грозит тем, кто повторно совершил преступление против половой неприкосновенности лица младше 18 лет, а также тем, кто совершил преступление впервые, но против нескольких детей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Инфекционист объяснил обнаружение антител к коронавирусу у всех детей в Москве
Отоларинголог предупредил о необратимом последствии COVID-19
В Москве налетчики похитили россиянина ради двух с половиной миллионов рублей
Европу предупредили о последствиях отказа от российского газа
Политтехнолог оценил политическое будущее Зеленского
Большунов прокомментировал бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине
Большунов проигнорировал взявшего бронзу в командном спринте партнера по сборной
На Украине пообещали прислать Путину бутылку коньяка за признание ДНР и ЛНР
Названы районы Москвы с максимально дорогими новостройками
Прогнозы о российском вторжении на Украину 16 февраля не сбылись
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.