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Экономика

В США заявили о полном сокрушении российской экономики

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что США полностью сокрушили экономику России
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о полном сокрушении российской экономики Соединенными Штатами. Ее слова прозвучали на регулярном брифинге для журналистов во вторник, 15 марта, передает ТАСС.

По ее словам, это произошло путем введения экономических санкций из-за ситуации на Украине.

Мы полностью сокрушили его [президента РФ Владимира Путина] экономику

Джен ПсакиПресс-секретарь Белого дома

Псаки добавила, что США предоставили Украине военную и гуманитарную помощь, поэтому они могут сопротивляться «намного дольше, чем рассчитывало руководство» РФ.

Кроме того, во время брифинга Псаки пообещала, что США создадут для Китая значительные последствия при нарушении санкций против России из-за ситуации на Украине.

Я не собираюсь вдаваться в конкретные подробности этих последствий. (...) если они предоставят [РФ] военную или другую помощь, которая, конечно, нарушает санкции или поддержат [российские] военные усилия, то это повлечет за собой значительные последствия

Джен ПсакиПресс-секретарь Белого дома

Она также пообещала координировать действия с партнерами и союзниками, и следить за шагами Китая в отношении России.

На этом же брифинге пресс-секретарь Белого дома высказалась о том, что США не видят признаков деэскалации со стороны России в рамках спецоперации на Украине. По ее словам, дипломатия требует добросовестного взаимодействия для предотвращения конфликта.

На данный момент мы не видим никаких свидетельств того, что президент России Владимир Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию

Джен ПсакиПресс-секретарь Белого дома

Новый пакет санкций ЕС

14 марта сообщалось, что Европейский союз утвердил четвертый пакет персональных и экономических санкций против России из-за инициированной Москвой специальной операции на Украине. Постоянный представитель Франции (нынешняя страна-председатель ЕС) рассказал, что совет постпредов стран-членов объединения утвердил набор ограничений, о котором уже сообщалось ранее.

Постпреды в координации с международными партнерами утвердили четвертый пакет санкций, нацеленных против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики

Французская миссия в ЕС

Санкционный пакет включил в себя приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли.

Перед этим Евросоюз решил ввести новые санкции против российских нефтегигантов — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». Блок намерен заморозить инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, однако продолжит закупки топлива у отечественных компаний. Один из европейских чиновников сообщил Reuters, что новые ограничения предполагают, что всем компаниям из ЕС запретят инвестиции и другие переводы финансовых ресурсов в адрес трех российских нефтяных предприятий.

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Реакция России

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции, которые вводят страны Запада и США против России, сродни объявлению войны.

Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло

Владимир ПутинПрезидент России

Он подчеркнул, что введение другими странами подобных мер является одним из способов борьбы с Россией.

Позже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил ввести уголовное наказание для руководства иностранных компаний, которые примут решение исполнять антироссийские санкции. Сам Турчак заявил, что данная мера является вполне обоснованной, поскольку исполнение западных санкций приведет к прямому ухудшению экономической ситуации внутри страны.

14 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в парламенте сейчас готовится третий пакет антисанкционных мер. Работа над ним ведется в тесной кооперации с правительством, а сам пакет мер, по словам политика, будет «достаточно интересный».

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Спецоперация и санкции

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Он предупредил, что ответ станет незамедлительным. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

Под санкциями также оказались 300 миллиардов золотовалютных резервов России. По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, санкции ЕС должны нанести экономике России такой ущерб, чтобы она не смогла продолжать операцию. При этом он признал, что санкции, введенные против России странами Евросоюза, не могут оказать немедленный эффект.

Марина Совина
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