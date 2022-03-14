В Госдуме рассказали о третьем пакете антисанкционных мер

Депутат Госдумы Толстой заявил о подготовке третьего пакета антисанкционных мер

Государственная дума в настоящее время готовит третий пакет антисанкционных мер. Об этом заявил вице-спикер парламента Петр Толстой, передает РИА Новости.

Он рассказал, что новый пакет сейчас активно обсуждается не только в Госдуме, но и в правительстве. «Он будет достаточно интересный, так я скажу», — отметил вице-спикер.

Толстой обратил внимание на то, что парламент уже принял 13 законов и два так называемых антисанкционных пакета, целью которых является сглаживание ущерба, который может быть нанесен российской экономике из-за мер внешнего воздействия. Он добавил, что все необходимые подзаконные акты будут подготавливаться немедленно.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым большинство россиян обвиняют западные компании в уходе с российского рынка. Там отметили, что основной негатив по этому поводу испытывают жители крупных городов, поскольку периферия была меньше вовлечена в глобальную экономику.