Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме рассказали о третьем пакете антисанкционных мер

Депутат Госдумы Толстой заявил о подготовке третьего пакета антисанкционных мер

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Государственная дума в настоящее время готовит третий пакет антисанкционных мер. Об этом заявил вице-спикер парламента Петр Толстой, передает РИА Новости.

Он рассказал, что новый пакет сейчас активно обсуждается не только в Госдуме, но и в правительстве. «Он будет достаточно интересный, так я скажу», — отметил вице-спикер.

Толстой обратил внимание на то, что парламент уже принял 13 законов и два так называемых антисанкционных пакета, целью которых является сглаживание ущерба, который может быть нанесен российской экономике из-за мер внешнего воздействия. Он добавил, что все необходимые подзаконные акты будут подготавливаться немедленно.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым большинство россиян обвиняют западные компании в уходе с российского рынка. Там отметили, что основной негатив по этому поводу испытывают жители крупных городов, поскольку периферия была меньше вовлечена в глобальную экономику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о сроках окончания спецоперации на Украине
«Барселона» заинтересовалась Салахом
Лукашенко похвалил Си Цзиньпина и захотел расширить сотрудничество с Китаем
Полковника МВД и офицера ФСБ посадили за взятку в 25 миллионов рублей от Мирона
Премьер-министр Украины выступит вместо Зеленского в ПАСЕ
Яна Рудковская предложила Максу Барских вернуть все российские награды
VK создаст общественный совет по поддержке предпринимателей
В Москве отменили масочный режим
Миллионы ПК оказались отрезаны от Windows 11
Знаменитости вышли в свет с мокрыми волосами и задали новый тренд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.