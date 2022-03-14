Социологи раскрыли отношение россиян к санкциям

ВЦИОМ: жители России обвиняют Запад в уходе крупных компаний с рынка страны

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров раскрыл отношение россиян к санкциям со стороны Запада. Его слова передают «Известия».

Федоров заявил, что те, кто сожалеет об уходе крупных компаний с рынка России, обвиняют в этом Запад. По его словам, санкции ударят болезненнее по жителям больших городов, поскольку они более ориентированы на западные ценности и активное потребление. «Периферия меньше вовлечена в глобальную экономику, в потребительское общество, в разнообразные международные обмены — а значит, и меньше почувствует последствия санкций. За двумя значимыми исключениями: инфляция и безработица», — объяснил социолог.

Он также отметил, что 74,5 процента опрошенных россиян одобряют работу президента страны Владимира Путина. До начала военной спецоперации на Украине (данные на 20 февраля) таких было около 64 процентов.

Ранее сообщалось, что около 65 процентов россиян незначительно уменьшат расходы или не будут сокращать их вообще на фоне введения антироссийских санкций, а около 9 процентов, напротив, собираются увеличить траты. Об этом говорится в исследовании сервиса сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch.

